Нападение на полицейских в центре Москвы попало на видео Mash: приезжий напал с перцовым баллончиком на полицейских в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Момент нападения мужчины на трех полицейских на Манежной площади в Москве попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash. По его данным, атаковал сотрудников МВД 22-летний гость столицы из Ставропольского края.

Согласно информации канала, мужчина подошел к полицейским, выкрикивая проукранские лозунги. Он также распылил в них перцовый баллончик, повалил одного из стражей порядка, а затем стал отбиваться от двух других. В итоге он был задержан.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба столичного главка СКР. Вину в содеянном мужчина признал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Туве местный житель атаковал сотрудников полиции с ножом. Те применили табельное оружие и прострелили злоумышленнику ноги. Мужчину это не остановило, и он попытался вновь напасть на полицейских, из-за чего получил пулю в корпус. В итоге его доставили в больницу с пятью огнестрельными ранениями.