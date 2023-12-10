Надежде Бабкиной стало плохо на съемках Концертный директор Горох: Бабкиной вызвали скорую на съемках программы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народную артистку России Надежду Бабкину увезли со съемок новогодней программы для телеканала «Звезда» на скорой, передает РИА Новости со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха. По его словам, певица почувствовала себя плохо, однако вопреки ранее появившейся информации, в обморок она не падала.

Мы сегодня записывали новогоднюю программу на телеканале «Звезда» для героев России и участников СВО. Она вышла с номером своим, с «Русской песней», спели песню, сказала речь для героев. И Надежда Бабкина почувствовала себя нехорошо. Дежурный врач сопроводил ее за кулисы, мы посадили ее в кресло, вызвали скорую на всякий случай. Врач сказал, что нужно немножко отдохнуть, и через полчаса мы продолжили выступления, — заявил Сергей Горох.

Как отметил концертный директор Бабкиной, сейчас артистка отдыхает у себя дома. А уже 10 декабря певица планирует присутствовать на премьере детского спектакля в театре «Русской песни», руководителем которого она является.

В октябре стало известно, что Бабкина уволила своего помощника в театре «Русская песня» Сергея Рябова. По информации издания, Рябов, работавший пиар-директором и получавший 500 тысяч рублей в месяц, рассчитывал занять должность исполнительного директора.