На московские бары ополчились за финансирование украинских военных На московские бары Underdog и La Virgen Taqueria ополчились за возможное финансирование украинских военных

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Пользователи Сети ополчились на московский бар Underdog на Маросейке и кафе La Virgen Taqueria на Лубянке из-за «финансирования украинских военных», сообщает Baza. Второе заведение анонсировало в соцсетях благотворительный маркет виниловых пластинок, все вырученные средства от которого должны были отправиться коллективу Kyiv Angels («Ангелы Киева». — NEWS.ru). Объединение не раз фигурировало в историях, связанных с волонтерской помощью ВСУ и отрядам теробороны Украины.

Публикация La Virgen Taqueria вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание не только к организатору благотворительного маркета, но и к другому проекту владельцев кафе — бару Underdog. Заведения заинтересовали также российского тележурналиста Владимира Соловьева, который призвал арестовать людей, причастных к сбору средств.

Позже в соцсетях администрация La Virgen Taqueria сообщила о том, что аккаунт заведения был взломан и оно не причастно к сбору средств для украинских военных. По словам представителей кафе, все пожертвования «всегда были направлены» на помощь животным из приюта «Твое собачье дело».

Ранее Минобороны РФ обвинило украинских радикалов из батальонов территориальной обороны в вымогательстве денег для ВСУ у мирных жителей. В ведомстве отметили, что на блокпостах автодороги Чернигов — Киев у гражданских насильно отнимают деньги.