Мужчина в наручниках угнал автомобиль таможни и скрылся в Москве Mash: подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал автомобиль таможни в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подозреваемый в контрабанде наркотиков мужчина угнал служебный автомобиль таможни в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас лихача ищут по всей Москве.

Молодой человек в наручниках пересел за руль, пока водитель оплачивал бензин на заправке, после чего дал по газам и скрылся. Затем его путь отслеживали по камерам: последний раз машину заметили на Дмитровке. Позднее авто нашли на Бескудниковском проезде, но мужчины за рулем уже не было.

Ранее житель города Катав-Ивановска в Челябинской области угнал служебную машину полицейских. Перед этим он протаранил несколько автомобилей, припаркованных на стоянке. В отношении нарушителя возбуждены два уголовных дела по статьям «Угон» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

До этого в Алтайском крае помощник участкового угнал служебную «Ниву», чтобы добраться до возлюбленной. Единственный автобус, на котором он мог доехать до нее, ходит всего лишь раз в двое суток. Молодой человек не стал ждать и украл ключи от служебной машины. Полицейскую «Ниву» позже обнаружили на трассе. Парень не доехал до деревни девушки 22 километра из-за того, что машина заглохла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.