Мужчина под надуманным предлогом пустил в ход ножи против пассажиров метро Мужчина поссорился с двумя пассажирами московского метро и ранил их ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир московского метро развязал словесный конфликт с двумя мужчинами, после чего ранил их ножом, сообщает столичная прокуратура. По ее данным, злоумышленник задержан, против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

22-летний злоумышленник в пути следования от станции «Лубянка» до станции «Кропоткинская», действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро. В процессе конфликта фигурант причинил мужчинам телесные повреждения ножами, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Инициатор конфликта сначала попытался сбежать с места преступления, но оперативно был задержан. Ему грозит лишение свободы до семи лет.

Ранее в Москве задержали 29-летнего местного жителя, который сломал турникет в метро. Инцидент произошел на станции «Маяковская», когда москвич попытался перепрыгнуть через створки, но разбил одну, запнулся и повис. После он кинулся в сторону эскалатора, где его попытался остановить другой пассажир — нарушитель вырвался.

Через некоторое время сотрудники полиции установили личность мужчины, после чего задержали его по месту жительства на улице Планерной. Против задержанного возбуждено уголовное дело о вандализме, его обязали явиться по вызову дознавателя, следователя или в суд.