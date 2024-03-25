Музей Муслима Магомаева в «Крокусе» сгорел после атаки террористов

Находившийся в «Крокус Сити Холле» музей Муслима Магомаева уничтожен огнем в результате нападения террористов, сообщил журнал «КО». Сгорели награды, медали, концертные костюмы артиста и другие, связанные с певцом вещи.

В руины превратился и концертный зал имени Магомаева, — говорится в публикации.

Музей в 2009 году открыли бизнесмен Араз Агаларов и музыкант, сын предпринимателя Эмин Агаларов. Учреждение курировал Фонд культурно-музыкального наследия Магомаева.

Вечером в пятницу, 22 марта, произошла террористическая атака на концертный зал «Крокус Сити Холл». Несколько вооруженных людей в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать посетителей концертного зала, после чего совершили поджог и скрылись на автомобиле. Позже подозреваемые были задержаны в Брянской области.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн позже заявил, что частное охранное предприятие, которое было ответственно за обеспечение безопасности в концертном зале «Крокус Сити Холл», имело в своем арсенале оружие. Однако, по его словам, в день теракта охранники несли службу без оружия и без каких-либо специальных средств.

Как отметил депутат, ЧОП не обязаны выставлять вооруженные посты. По этой причине, считает Хинштейн, нет ничего странного в том, что Генпрокуратура не выявила нарушений в работе охраны «Крокуса».