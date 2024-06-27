Мотоциклисты остановили поток машин на МКАД, чтобы спасти утку и утят

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В Москве мотоциклисты остановили поток машин, чтобы спасти утку и четырех утят, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел на МКАД. Пернатые спасаться не хотели и пытались убежать под колеса машин.

На кадрах видно, как водоплавающие бегут, прижимаясь к краю проезжей части, огороженной бетонным бордюром. В какой-то момент на трассе остановились мотоциклисты, перекрывшие поток машин. Утки были спасены.

Ранее биолог Павел Глазков сообщил, что гуляющих по улицам города утят лучше не трогать, потому что это стресс и для птенцов, и для их матери. По его словам, мама-утка может вступиться за потомство и ущипнуть человека.

Биолог отметил, что кряквы ведут себя не настолько агрессивно, как, например, огари, которые способны накинуться на человека. Если взять утенка огаря, мама-утка может подойти и ударить крылом. Кроме того, этот вид птиц вытесняет привычных крякв из городской среды.