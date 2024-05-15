Биолог рассказал, почему нельзя трогать утят Биолог Глазков: не рекомендуется трогать утят из-за возможной агрессии мамы-утки

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Не рекомендуется трогать утят, поскольку это стресс и для них, и для их матери, рассказал в беседе с «Москвой 24» биолог Павел Глазков. По его словам, мама-утка может вступиться за потомство и пытаться ущипнуть человека.

Мама-утка может вступиться за свое потомство, начнет шипеть и будет даже пытаться ущипнуть вас, — объяснил эксперт.

Биолог отметил, что кряквы ведут себя не так агрессивно, как огари, которые могут накинуться на человека. Если взять утенка огаря, мама-утка может подойти и ударить крылом. Кроме того, этот вид птиц вытесняет привычных крякв из городской среды.

Есть мнение, что мама-утка может бросить своих птенцов после того, как их потрогает человек, однако это не так, добавил Глазков. На самом деле, у уток слабо развитое обоняние, поэтому они не чувствуют запаха людей, подытожил биолог.

Ранее профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд предупредил, что купаться в прудах, где плавают утки или другие птицы, опасно из-за риска заражения церкариозом, паразитным заболеванием. Он рассказал, что инфекция проявляется зудом и крапивницей в местах проникновения гельминтов.

До этого ветеринар Елена Смирнова рассказала, что весной утки организуют свои гнезда в тихих и безопасных местах, чтобы дать птенцам вылупиться, а когда приходит время, ведут выводок к ближайшему водоему. Она напомнила, что утиное семейство вынуждено преодолевать путь пешком, и главная опасность подстерегает пернатых при пересечении автомобильных дорог.