Выжившая во время теракта в «Крокус Сити Холле» и получившая ингаляционный ожог первой степени москвичка Екатерина Сырина рассказала Lenta.ru, что видела, как террористы в концертном зале стреляли в людей, чтобы удержать их между рядами подожженных кресел. По ее словам, у них не было возможности поднять голову, чтобы не быть убитыми.

Они лежали между рядами, над ними горели кресла, капал пластик, а стоило поднять голову, как человека убивали. У них ожоги от пламени, от раскалившихся металлических частей кресел,припомнила Екатерина.

По ее словам, сначала зрители приняли выстрелы за взрывы петард. Затем люди бросились на лестницу искать выход. Одному из зрителей удалось проломить стену из гипсокартона, и все спрятались в темной подсобке. По мнению Екатерины, пожар не мог так быстро распространиться только из-за поджога зрительного зала. Она предположила, что еще один поджог был в районе крыши. Екатерина добавила, что сохранить относительное спокойствие и спастись ей помог опыт, полученный на курсах первой помощи и отработках чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета России допросили человека, ответственного за пожарную безопасность здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Источник в правоохранительных органах отметил, что следственные действия связаны с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в ТРК.

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