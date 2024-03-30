Москвичка рассказала, как террористы стрельбой удерживали людей в «Крокусе» Lenta.ru: террористы удерживали людей среди горящих кресел выстрелами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выжившая во время теракта в «Крокус Сити Холле» и получившая ингаляционный ожог первой степени москвичка Екатерина Сырина рассказала Lenta.ru, что видела, как террористы в концертном зале стреляли в людей, чтобы удержать их между рядами подожженных кресел. По ее словам, у них не было возможности поднять голову, чтобы не быть убитыми.

Они лежали между рядами, над ними горели кресла, капал пластик, а стоило поднять голову, как человека убивали. У них ожоги от пламени, от раскалившихся металлических частей кресел, — припомнила Екатерина.

По ее словам, сначала зрители приняли выстрелы за взрывы петард. Затем люди бросились на лестницу искать выход. Одному из зрителей удалось проломить стену из гипсокартона, и все спрятались в темной подсобке. По мнению Екатерины, пожар не мог так быстро распространиться только из-за поджога зрительного зала. Она предположила, что еще один поджог был в районе крыши. Екатерина добавила, что сохранить относительное спокойствие и спастись ей помог опыт, полученный на курсах первой помощи и отработках чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета России допросили человека, ответственного за пожарную безопасность здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Источник в правоохранительных органах отметил, что следственные действия связаны с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в ТРК.