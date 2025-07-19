Москвичка получила удар с ноги за отказ в знакомстве

Москвичка подверглась нападению незнакомца, которому она вежливо отказала в предложении познакомиться, сообщает Telegram-канал «112». По ее словам, мужчина ударил ее ногой в спину, когда она отвернулась.

Девушка рассказала, что молодой человек подошел познакомиться на оживленной улице. Она отказала, а он ее за это пнул. Пострадавшая бросилась в погоню за нападавшим и успела записать его на видео. Прохожие даже попытались ей помочь задержать молодого человека. Девушка уже написала заявление и собирается снять побои. Она полагает, что мужчина может быть учеником очередного пикап-коуча.

В Москве ранее задержали ученика секс-коуча Алекса Лесли, который по заданию наставника грубо домогался девушек на улице. Им оказался 28-летний Евгений Зеленский из Белгородской области. Последователям блогера грозит как минимум 15 суток ареста за домогательства, сообщал юрист Александр Хаминский. Сам Лесли и вовсе может избежать наказания. Более того, одна из его учениц утверждает, что на текущий момент он проживает не в России.