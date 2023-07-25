Москвичка обвинила полицейских в попытке кражи более полумиллиона рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Москвы написала заявление на сотрудников полиции, обвинив их в попытке кражи с ее банковской карты 590 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По ее словам, сотрудники МВД пытались совершить незаконную операцию в ходе необоснованного задержания.

Девушка пояснила, что полицейские остановили ее в метро, сославшись на какие-то подозрения, и доставили в отдел на Профсоюзной улице. После этого сотрудники МВД провели у нее дома обыск, изъяли технику, мобильный телефон и деньги. В общей сложности москвичка провела в отделе 12 часов, а затем ее отпустили.

Покинув отдел полиции, девушка обнаружила, что банковское приложение в ее телефоне заблокировано. Из звонка в техподдержку она узнала, что блокировка связана с попыткой мошенничества — неизвестные пытались перевести с ее счета 590 тысяч рублей.

По жалобе проводится проверка. Полиция ищет лиц, причастных к задержанию жительницы столицы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка выбросила в окно 800 тысяч рублей, следуя указаниям мошенника. Тот представился женщине по телефону сотрудником правоохранительных органов и попросил помочь в поимке преступника по кличке Хрипатый.