Москвичей предупредили о «желтом» уровне опасности «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ожидаемой грозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Метеорологи объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за возможной грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Он будет действовать до 01:00 8 июня. Также существует вероятность града до 01:00 мск.

Согласно данным синоптиков, в последние дни в столичном регионе шли ежедневные грозы с интенсивными осадками, что вызывало подтопления на улицах. В выходные дожди уйдут на восток вместе с циклоном, что сделает погоду комфортной. В начале следующей недели ожидаются дожди из-за нового циклона с повышением температуры на три градуса.

Прогнозируется, что сегодня температура воздуха в Москве поднимется до плюс 26 градусов, а по области до плюс 27 градусов. Ветер будет северо-западный со скоростью 6–11 м/с, а при грозе — с порывами до 15 м/с. Ночью ожидается переменная облачность без осадков, с температурой около 14 градусов, а днем до плюс 25 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что ближайшие выходные в Москве будут без дождей и аномальной жары. По его словам, пик самых сильных и интенсивных осадков уже пройден. Дальше погода в столице будет успокаиваться и становиться менее дождливой, добавил он.