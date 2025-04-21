Москвичей предупредили о резкой смене погоды в середине недели Синоптик Позднякова: 24 апреля погода в Москве вернется к климатической норме

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Девушки на набережной Тараса Шевченко в Москве

Погода в Москве вернется к климатической норме в четверг, 24 апреля, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ночью в столице и Подмосковье температура воздуха будет составлять от +3 градусов до +8 градусов, а днем — до 13 градусов тепла.

Начиная с четверга температура воздуха будет постепенно понижаться. Дожди могут быть более интенсивные, и к концу недели температура воздуха приблизится к климатической норме, то есть в ночные часы по региону — от +3 до +8 градусов и дневная температура — 8–13 градусов. И не исключено, что в субботу она будет чуть ниже климатической нормы. То есть вот такие резкие перепады температурного режима. Они, конечно, крайне неблагоприятны для пожилых и метеочувствительных людей, — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что до среды, 23 апреля, температура воздуха днем будет находиться в пределах 21–26 градусов. При этом, уточнила Позднякова, во вторник ожидаются кратковременные дожди. На севере Московской области, по ее словам, возможны грозы.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что почти летняя погода в Москве скоро закончится и на смену солнечным дням придет похолодание. Он отметил, что местами возможны заморозки и ночные снегопады.