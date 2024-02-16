Москвичей предостерегли от участия в незаконных акциях Прокуратура предостерегла москвичей от участия в незаконных массовых акциях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Москвы выпустила предостережение в связи с призывами к участию в массовых публичных акциях. Граждан предупредили об ответственности за участие в подобных мероприятиях, которые не согласованы с властями столицы.

В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура г. Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона. Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано, — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили, о какой именно акции идет речь. По информации Telegram-канала Baza, сотрудников второго столичного спецполка подняли по тревоге и в срочном порядке вызвали на базу. Как передает канал, такое указание руководства было дано из-за распространившихся в Сети призывах к участию в массовом мероприятии.

Ранее оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение любых публичных акций вне помещений до 1 мая. Такое решение было принято в связи с повышенной террористической угрозой. Губернатор региона Александр Дрозденко поручил оперативно организовывать встречи с чиновниками в случае появления у местных жителей каких-либо острых вопросов.