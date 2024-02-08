Власти Ленинградской области запретили проводить митинги до 1 мая

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение любых публичных акций вне помещений до 1 мая, сообщили в пресс-службе региональной администрации. По ее данным, решение было принято в связи с повышенной террористической угрозой. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил оперативно организовывать встречи с чиновниками в случае появления у местных жителей каких-либо острых вопросов.

Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение публичных акций вне помещений до 1 мая 2024 [года]. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2023 года власти Ленинградской области отменили ограничение на проведение митингов, демонстраций и собраний. Оно было введено согласно объявленному в регионе «базовому уровню готовности». Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Позднее в региональной администрации признали принятые меры избыточными и разрешили проводить митинги при условии согласования с властями.

Как сообщалось ранее, в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности из-за риска атак беспилотников. В целях обеспечения безопасности также было решено сделать частичную светомаскировку административных зданий.