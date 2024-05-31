Москвичам спрогнозировали купальный сезон раньше, чем в Сочи Вильфанд: вода в озерах Москвы прогреется быстрее, чем в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в водоемах Москвы уже в эти выходные поднимется до 21-22 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит РИА Новости, это выше, чем у побережья Черного моря, где вода в это время прогреется всего до 19 градусов.

В выходные дни не в Москве-реке, но в озерах и прудах температура будет 21-22 градуса. Купальный сезон начинается в Москве, а не в Сочи. На черноморском побережье температура воды около 19 градусов, — сказал синоптик.

В то же время в российской столице в ближайшие выходные ожидаются дожди. По словам руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, после аномальной жары в столицу также придет похолодание. Он подчеркнул, что столбики термометров опустятся до плюс 25 градусов днем и до плюс 15 — в ночные часы.

Врач-кардиолог Ирина Поляева рассказала, что при преждевременном открытии купального сезона человек может столкнуться с гипотермией. Она предупредила, что при переохлаждении кровеносные сосуды сужаются, усиливая кровоток во внутренних органах и уменьшая в мелких капиллярах кожи. Врач призвала подождать тепла, прежде чем окунаться в воду.

По мнению терапевта Тимура Асанова, охладиться организму в жару поможет перец чили. Он объяснил, что, несмотря на «огненный» эффект, данные плоды стимулируют рецепторы во рту, улучшая кровообращение и способствуя потоотделению.