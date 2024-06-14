Москвичам рассказали, ждать ли ливневых дождей в выходные Синоптик Ильин: москвичей ждут теплые выходные с кратковременными дождями

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве в эти выходные, 15 и 16 июня, установится теплая, но дождливая погода, рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что в воскресенье в столице пройдут кратковременные дожди. По его словам, максимальная температура в субботу составит 24–26 градусов тепла.

В Москве в субботу и воскресенье при переменной облачности погода обойдется без существенных осадков, но 16 июня по области пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура в субботу ожидается 24–26 градусов тепла, по области — 21–26 градусов тепла, — пояснил эксперт.

Синоптик отметил, что ночью в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов тепла, а в Москве — примерно плюс 16 градусов. По его словам, ветер ожидается северный с переходом на восточный, до 8 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба, уточнил Ильин. 16 июня жителям столицы и Московской области стоит подготовиться к кратковременным дождям, местами с грозами.

В воскресенье при переменной облачности температура в Москве ночью около 17–19 градусов тепла, по области — от 14 до 19 градусов. Днем в Москве столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. По области — 22–27 градусов. Ветер повернет на восточное направление и будет дуть со скоростью 6–11 м/с днем и 3–8 м/с ночью, — добавил синоптик.

Очевидцы ранее сняли на камеру, как один из дворников Москвы пытался «прогнать» лужу во время мощного ливня. Видеоролик был опубликован в Сети. В нем можно заметить, как городской работник, одетый в оранжевый дождевик, неторопливо выгребает воду при помощи веника, помогая ей уйти в водосток.