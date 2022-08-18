Москвичам рассказали, как пережить смог в ближайшие два дня Пульмонолог Овечкин посоветовал москвичам не открывать окна в квартирах из-за смога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Образовавшийся в Москве из-за лесного пожара в Рязанской области смог крайне опасен для людей, испытывающих трудности с дыханием и имеющих сердечно-сосудистые заболевания, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. Он посоветовал жителям столицы по возможности не выходить из квартиры, пользоваться кондиционерами и не открывать окна.

Зачастую на фоне смога бывают осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. В случае ухудшения показателей и состояния нужно немедленно обратиться к врачу, — посоветовал Овечкин.

В Москве смог из-за лесного пожара в Рязанской области за сутки распространился с юга и юго-запада столицы в центральные и северные районы. В «Мосэкомониторинге» предположили, что в течение дня уровень загрязнения, который сейчас на 30% выше нормы, снизится за счет перемешивания воздушных масс. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, заверил, что юго-восточный ветер, несущий смог из Рязанской области, сохранится в ближайшие 36–48 часов.

Как заявили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС, на помощь рязанским коллегам для тушения природного пожара был направлен сводный отряд ГУ МЧС РФ по Москве. В составе группировки 57 человек и 15 единиц техники, в частности два самолета Ил-76.