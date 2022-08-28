Москвичам предрекли экстремальное похолодание на предстоящей рабочей неделе Метеоролог Шувалов предрек экстремальное похолодание в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для столицы предстоящая рабочая неделя станет переломной в отношении погоды, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, в Москве произойдет резкое похолодание. Кроме того, синоптик отметил, что ближе к середине недели стоит ожидать долгожданных дождей.

Предстоящая рабочая неделя станет переломной во всех отношениях. Произойдет беспрецедентно быстрое похолодание и переход к настоящей осенней погоде. Температура будет стремительно меняться и пройдет путь от 27 до 15 градусов ближе к концу рабочей недели. В тоже время к середине недели стоит ожидать начала долгожданных дождей. Также возможны кратковременные грозы, — сказал Шувалов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru заявила, что в жаркую погоду нужно носить только светлую и свободную одежду, желательно из натуральных материалов, а при выходе из дома необходимо обязательно надеть головной убор и взять с собой бутылку воды. Она посоветовала строить свой маршрут так, чтобы долго не находиться на солнце.