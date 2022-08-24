Врач дала простые рекомендации, как перенести пятничную жару Врач Чернышова дала простые рекомендации, как перенести пятничную жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жаркую погоду нужно носить только светлую и свободную одежду, желательно из натуральных материалов, а при выходе из дома необходимо обязательно надеть головной убор и взять с собой бутылку воды, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. Она посоветовала строить свой маршрут так, чтобы долго не находиться на солнце.

Если вам надо пешком пройти от точки A до точки B, заранее подумайте, в какие магазины вы можете зайти и переждать жару, чтобы немного охладиться. Выбирайте светлую и свободную одежду, желательно из натуральных материалов, чтобы в ней не было парникового эффекта и легко все проветривалось. Защищайте голову, можно заранее подумать о головном уборе, это может быть бандана, кепка, шляпа, кружевной зонтик, — рекомендовала врач.

Чернышова отметила, что с собой нужно обязательно иметь бутылку воды без газа. Если бутилированная вода лежит в сумке, это гарантия, что будет все в порядке и не произойдет обезвоживания. Сладкие, газированные напитки и соки лучше убрать из рациона.

Терапевт обратила внимание и на режим питания в жаркую погоду. Так, она отметила, что в жару аппетит снижается и лучше не перезагружать пищеварение тяжелой, жирной и острой пищей, так как пряности способствуют выработке тепла.

Тяжелые мясные, жирные, острые и пряные блюда лучше исключить. Можно есть фрукты, овощи, молочные, кисломолочные-продукты, — подытожила Чернышова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до 33 градусов тепла и без существенных осадков. По словам эксперта, это на 7–8 градусов выше климатической нормы. Он добавил, что давление также будет выше нормы на 7–10 мм ртутного столба.