Москвичам предложили выбрать имя амурскому тигру в зоопарке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Москвичам предоставили возможность выбрать имя новому обитателю городского зоопарка — амурскому тигру, сообщает «Москва 24» со ссылкой на сообщение столичной мэрии. Голосование доступно на портале «Активный гражданин», пользователям предлагается отдать предпочтение одному из четырех вариантов — Орион, Амур, Хабар и Восток. Кроме того, участники проекта могут предложить свой вариант имени.

В мэрии уточнили, что клички Хабар и Восток имеют географическую отсылку, так как родиной хищника является Хабаровский край на Дальнем Востоке. Вариант Амур связан с названием подвида животного. А имя Орион носил древнегреческий мифический охотник-великан, оно передает мощь и силу тигра.

Амурский тигр был доставлен в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском в ноябре прошлого года. Из-за травмы лапы зверь не мог охотиться и добывать пищу. В зоопарке его поселили рядом с тигрицей Амурой, также спасенной на Дальнем Востоке. Животные уже познакомились через ограду и привыкают друг к другу, отметили в мэрии.

Издание напоминает, что пользователи портала «Активный гражданин» выбрали имена 14 животным, в том числе панде Катюше из Московского зоопарка, альпаке Шоколадке с «Городской фермы» на ВДНХ, а также азиатским выдрам Гоше и Глаше из «Москвариума».

Ранее стало известно, что броненосец Шарик из Ленинградского зоопарка отправится в Москву к «невесте». Так зоопарк примет участие в проекте по размножению шаровидных броненосцев. Сотрудники зоосада надеются, что у самки и самца сложится крепкая пара.