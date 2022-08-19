Москвич угнал Audi, чтобы поехать на море

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Житель Москвы угнал автомобиль Audi, чтобы поехать на нем на море, передает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в районе Северное Бутово. Нетрезвый 44-летний мужчина заметил машину, которую хозяин оставил с ключом в замке зажигания и отошел. Неудачливый угонщик сел в автомобиль и смог доехать до города Чехов, где его задержали. На допросе он сказал, что просто хотел съездить на море, а машину выкинуть.

Сильно пьяного 44-летнего покорителя морей задержали примерно через 50 километров в Чехове. На допросе он рассказал, что продавать машину не собирался. На него возбудили уголовку по статье об угоне автомобиля без цели хищения. Но море в этом году он точно не увидит — бедолагу оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении.

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10 августа три подростка из Усть-Илимска угнали автомобиль директора школы, сотрудники ГИБДД пытались остановить нарушителей, но те решили скрыться. В итоге водитель не вписался в поворот и машина перевернулась, однако в результате инцидента никто не пострадал. Родителям несовершеннолетних злоумышленников выписали штраф, а водителю вменяют статью за вождение без прав, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.