Москвич спалил BMW соседа за 12 млн рублей из-за эгоистичной парковки

Фото: t.me/moscowproc*

BMW M4 стоимостью 12 млн рублей в цвете «Сан-Паулу» сгорел во дворе ЖК Only на западе Москвы. Причастен к поджогу местный житель, которому, как и многим соседям, надоела эгоистичная парковка автолюбителя и громкие выхлопы иномарки по ночам, сообщает Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцем кадрах видно, как в считаные секунды BMW объяло сильное пламя. Огонь перекинулся на три соседние припаркованные машины. На месте работали пожарные. BMW восстановлению не подлежит. Пиромана задержал охранник и после передал его прибывшим на место полицейским.

Ранее в Петербурге мужчина в робе дворника и маске закинул в припаркованную во дворе ЖК «Малая Охта» иномарку что-то подожженное, а после скрылся с места происшествия на велосипеде. Хозяин успел спасти машину.

Житель Кургана поджег автомобиль, припаркованный на территории жилищного комплекса «Космос». На опубликованных кадрах видно, что мужчина обливает машину легковоспламеняющейся жидкостью. Лицо он спрятал за капюшоном, поэтому полиция разыскивает его до сих пор. Супруга владельца пострадавшей машины уверена, что речь не идет о чьей-то мести. По словам женщины, у ее мужа не было врагов.