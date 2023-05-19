Московскому сталкеру ужесточили наказание за преследование девушки Московского сталкера Матвеева на год и восемь месяцев ограничили в свободе перемещения

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Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката девушки, пострадавшей от преследований бывшего возлюбленного, сообщает Консорциум женских неправительственных объединений. Сталкеру назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и восемь месяцев с запретом покидать жилище в ночное время и выезжать дальше города проживания.

Осужденный длительное время и систематически преследовал семью потерпевшей, высказывал угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Даже возбуждение в отношении него уголовного дела не остановило его противоправных действий. Более того, он с усиленным напором продолжил это делать после приговора районного суда. Поэтому мы подали апелляцию с требованием применить более строгое наказание, — рассказал адвокат.

Теперь преследователь обязан ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Если он нарушит порядок и условия отбывания наказания, оно может быть заменено на более строгое.

Ранее девушка, пострадавшая от взрыва подарочной коробки в московском Троицке, заявила, что подложить «подарок» к лавке возле подъезда мог бывший поклонник. Мужчина пытался ухаживать за девушкой в 2016–2017 годах, караулил ее возле подъезда, несмотря на отказы. Это продолжалось несколько лет. В последний раз девушка видела сталкера в конце 2022 года, когда они уже прекратили общение.