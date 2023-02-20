Пострадавшая от взрыва коробки девушка рассказала, кто мог это подстроить Взрыв в Новой Москве мог подстроить мужчина, преследовавший пострадавшую

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Девушка Алина, пострадавшая от взрыва подарочной коробки в московском Троицке, записала видео сразу после инцидента. Запись опубликована в Telegram-канале Baza. На кадрах видно, как горит сама посылка и место возле подъездного подоконника, где и произошел взрыв. Алина предполагает, что подложить «подарок» к лавке возле подъезда мог бывший поклонник.

Он знал, где я живу, больше никто не знал, — говорит пострадавшая за кадром.

Взрыв произошел утром 20 февраля. В подарочной коробке с именем потерпевшей находились две бутылки с зажигательной смесью и детонатор. Девушка была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти.

Мужчина пытался ухаживать за девушкой в 2016–2017 годах, караулил ее возле подъезда, несмотря на отказы. Это продолжалось несколько лет. В последний раз девушка видела сталкера в конце 2022 года, когда они уже прекратили общение.

Прокуратура столицы сообщила, что начала проверку по факту взрыва в жилом доме. Разбирательство ведет окружная прокуратура ТиНАО.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения 22-летней девушке телесных повреждений в Новой Москве. По предварительной информации, утром 20 февраля в жилом доме на ул. 2-я Изумрудная пострадавшая открыла коробку, оставленную неизвестным лицом около подъезда, на которой были указаны ее фамилия и имя. После вскрытия произошло возгорание коробки, девушке оказана медицинская помощь. Коробку обнаружила женщина, проживающая в том же подъезде, о чем сказала маме пострадавшей, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве отец случайно задушил бывшего партнера своей дочери, который пришел к ним в дом пьяным и устроил драку. Мужчина пытался удержать агрессора своим весом, но не рассчитал силы. К моменту приезда полицейских молодой человек не подавал признаков жизни.