Военком Москвы рассказал, кого будут отправлять на фронт после мобилизации Военный комиссар Москвы Локтев: комиссариат продолжит рассматривать заявки добровольцев на участие в СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Военный комиссариат Москвы продолжит рассматривать заявки добровольцев, желающих участвовать в военной операции на Украине, и после окончания мобилизации, заявил главный военный комиссар столицы Максим Локтев. По его словам, каждое обращение будет рассматриваться в индивидуальном порядке, передает ТАСС.

В военные комиссариаты Москвы продолжают поступать обращения от добровольцев, желающих отправиться в зону проведения специальной военной операции. По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения, — уточнил Локтев.

При этом он подчеркнул, что все мобилизационные мероприятия в Москве завершены, а пункты сбора призывников приостановили свою работу.

Ранее мэр Сергей Собянин, сославшись на военного комиссара Москвы, сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены в полном объеме. По его словам, с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. Точное количество мобилизованных москвичей градоначальник не назвал. При этом он выразил надежду на то, что все они вернутся домой живыми и здоровыми.

Несколько дней назад президент Владимир Путин заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Он подчеркнул, что на службу уже призваны более 200 тысяч человек. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации дополнительных мер на данный момент не планируется.