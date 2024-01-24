Хулиган ударил незнакомку по голове в московском метро Мужчина напал на незнакомую женщину на станции метро «Марксистская»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина напал на незнакомую женщину на станции метро «Марксистская», сообщила московская прокуратура. По данным ведомства, он нанес ей удар по голове, из-за чего пострадавшая упала, ей потребовалась медицинская помощь.

На станции метро «Марксистская» злоумышленник, действуя умышленно, из хулиганских побуждений, нанес ранее незнакомой женщине удар рукой в область головы, от которого она упала и получила телесные повреждения. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося. Личность нападавшего на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали актера «Ленкома», который напал на свою девушку. По данным SHOT, пьяный мужчина изрезал ее ножом.

По предварительной информации, между влюбленными произошел конфликт, который перерос в потасовку. Силовики добавили, что, по предварительным данным, у женщины резаная рана кисти. Пострадавшая для оказания помощи доставлена в медучреждение.