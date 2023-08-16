Московские речные электротрамваи перестали ходить из-за разрядки батареи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Речные электрические трамваи перестали ходить по Москве-реке, потому что их батареи оказались незаряжены, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, рейсы отменяют без предупреждения.

При этом канал написал, что онлайн-оповещения пассажиров об изменении графика не проводится. Всем, кто не попал на речной транспорт, рекомендуют обращаться на горячую линию.

К сожалению, сегодня такие внештатные ситуации произошли из-за того, что суда не были полностью заряжены, это разовый случай, мы приносим извинения, — сказали пассажирам.

20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке, который называется «Киевский — Сердце столицы». Осенью он станет еще длиннее, появятся пять причалов, и конечной остановкой будет «Парк Фили».

Каждое электросудно вмещает 50 пассажиров, в нем также предусмотрены места для маломобильных граждан. По словам Собянина, это «уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике». На маршруте длиной 6,5 км восемь электросудов, назвали их в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка.