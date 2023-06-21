В Москве запустили новый транспорт: фото первых речных электротрамваев 20 июня началось движение судов по маршруту «Киевский — Сердце столицы»

Фото: Агентство «Москва»

Речной трамвай внутри

Во вторник, 20 июня, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке, который называется «Киевский — Сердце столицы». Осенью он станет еще длиннее, появятся пять причалов и конечной остановкой будет «Парк Фили». По реке курсируют электросуда, проезд до 23 июня бесплатный, а позже его можно будет оплатить картой «Тройка».

«В добрый час, в добрый путь. Поздравляю вас с этим событием. Конечно, разрешаю, вперед», — заявил Владимир Путин, а потом по видеосвязи разрешил запуск.

«Спасибо, коллеги, поехали», — добавил Сергей Собянин.

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Каждое электросудно вмещает 50 пассажиров, в нем также предусмотрены места для маломобильных граждан. По словам Собянина это «уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике».

«На маршруте длиной 6,5 км — 8 электросудов, назвали их в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. <...> Основные элементы судов — в том числе всё программное обеспечение — российского производства. В салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов», — рассказал Собянин в своем Telegram-канале.



Второй регулярный маршрут «Автозаводский мост — Печатники» длиной 13 км будет запущен до конца года. Как рассказал Собянин, речные трамваи помогут быстрее передвигаться жителям 18 районов столицы.

«К тому же использование электрических судов улучшит экологическую ситуацию в городе», — добавил мэр Москвы.

Как выглядит речной транспорт внутри — в фотогалерее NEWS.ru.