Московская уборщица обчистила квартиру клиента на 8 млн рублей

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Сотрудница одной из московских клининговых компаний вынесла из квартиры клиента в Большом Овчинниковском переулке деньги и драгоценности на 8 млн рублей, пишет Telegram-канал Baza. 50-летняя женщина выкрала сбережения и дорогие часы. Ее уже задержали.

По данным канала, владелец квартиры адвокат Максим Шабал обнаружил пропажу женских часов Cartier и Audemars, а также двух Rolex общей стоимостью 7,8 млн рублей. Помимо этого, из копилки исчезло более полумиллиона рублей наличными.

Долго искать фаната чужого люкса не пришлось. Ещё с июля в квартире регулярно прибиралась 50-летняя уборщица Людмила из клининговой компании, она работала в тот же день, когда Максим обнаружил пропажу, — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали через пару недель, она во всем призналась.

Ранее в Москве ограбили квартиру актрисы Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади. Вор взломал замок, забрал почти 2,5 млн рублей, €7 тыс. и драгоценности. В момент ограбления Рутберг находилась на гастролях в Иркутске. Ее 85-летняя мать и другие родственники также отсутствовали.

По подозрению в преступлении задержан 36-летний гражданин Узбекистана. Его личность установили по камерам видеонаблюдения.