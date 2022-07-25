В Москве пенсионерка перерезала трос промышленного альпиниста В Москве пенсионерка перерезала ножом трос промышленного альпиниста на высоте 12 этажа, мужчину спасла страховка

Фото: City News Moskva/Global Look Press

84-летняя жительница Москвы перерезала ножом трос промышленного альпиниста, находившегося на высоте 12 этажа, сообщает Telegram-канал Mash. Рабочий остался в живых благодаря дополнительной страховке.

Инцидент произошел в столичном районе Орехово-Борисово, на Домодедовской улице. 31-летний рабочий занимался капитальным ремонтом многоквартирного дома, в частности, приводил в порядок фасад здания. Пенсионерка увидела свисавший у ее окна трос и перерезала его кухонным ножом. Страховка спасла мужчину буквально в последний момент — он смог без последствий спуститься на землю.

Информация о произошедшем была передана в Следственный комитет. По факту случившегося начата проверка, женщине могут предъявить обвинение в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что выбросившего ребенка с балкона жителя Кирова приговорили к 18 годам колонии. Мужчина, распивая алкоголь с подругой матери несовершеннолетнего, несколько раз ударил по голове полуторагодовалого мальчика и сбросил его с пятого этажа. Мать в это время ушла в магазин.