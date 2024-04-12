Взрыв внедорожника в Москве попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Момент взрыва внедорожника Land Cruiser в Москве на Коровинском шоссе попал на видео. На представленных Telegram-каналом SHOT кадрах видно, что детонация произошла сразу после запуска двигателя — машину подбросило.

Судя по короткому ролику, эпицентр взрыва находился под водительским местом. Также на видео заметно, что после детонации повалил густой серый дым. По информации SHOT, водитель пострадал и был госпитализирован. Очевидцы рассказали каналу, что взрыв был громким и повредил два автомобиля, припаркованных поблизости.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что водитель Land Cruiser получил травму ноги. По сведениям канала, кроме внедорожника, повреждения получили Infiniti и BMW. Авторы канала допустили, что иномарку могли заминировать. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники силовых структур.

Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) проинформировали об уроженце Средней Азии, который планировал нападение на столичную синагогу. По данным ведомства, он рассчитывал совершить теракт во время массового скопления людей. Спецслужба выяснила, что мужчина также купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.