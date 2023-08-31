Момент нападения мужчины на незнакомого ребенка в Москве попал на видео

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Незнакомый мужчина напал на ребенка на юго-западе Москвы. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как отмечается, нападавший душил мальчика и порвал ему футболку. Родителям едва удалось оттащить дебошира, а затем они обратились в полицию. Его задержали.

По данным канала, все произошло на Херсонской улице в районе Чертаново. Мужчина занимался спортом на площадке и напал на мальчика, который играл неподалеку с детьми.

Между подходами видимо ему не понравилось, что ребенок ногами наступил на скамейку, и начал душить и рвать футболку, потом частью майки начал тереть скамейку, как бы оттирая грязь, — приводит канал слов очевидицы.

В ситуации предстоит разобраться правоохранителям.

Накануне в Сеть попало видео, как темнокожий отец поколотил обидчика своего сына в Москве. Дети играли на площадке, в какой-то момент они что-то не поделили и разошлись. Через некоторое время сын темнокожего москвича вернулся и сразу начал бить ребенка. Увидев драку, отец пострадавшего ребенка разнял детей. После этого к разговору подключился уже отец агрессивного мальчика и с криками: «он мой сын» накинулся на мужчину.

У пострадавшего перелом носа, гематомы и травма глаза. Мужчина написал заявление в полицию. Сразу после избиения нападавший скрылся с места происшествия, но через какое-то время вернулся, и его забрали в отделение.