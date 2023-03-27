МЧС объяснило появление видео о тревожных чемоданчиках на билбордах Москвы МЧС назвало плановыми видео о тревожных чемоданчиках на билбордах Москвы

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Видео о тревожных чемоданчиках на случай ядерной войны, появившиеся на билбордах Москвы, являются плановыми, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России. По словам представителя ведомства, эти меры были приняты еще в 2016 году для безопасности граждан.

Это плановые информационные видеоролики в рамках функционирования МЧС России. На билбордах они крутятся с 2016 года в целях повышения безопасности, — сообщил собеседник агентства.

Ранее пользователи Сети сообщили, что в Москве на билбордах транслируется видеоролик с припиской МЧС, в котором объясняется, как собрать тревожный чемоданчик. Очевидцы запечатлели на видео одно из таких сообщений, показанное на экране около парка Горького.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в подмосковных Мытищах педагог одной из школ посоветовал родителям учащихся собрать тревожные чемоданчики на случай эвакуации при чрезвычайной ситуации. В список содержимого, про данным канала, вошли аптечка, фонарик, телефон, зарядное устройство, одноразовая еда, нож, зажигалка, плед и многое другое.