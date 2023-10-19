Mash: мужчина с ножом собрался прыгать из окна госпиталя в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженный ножом мужчина угрожает спрыгнуть из окна 11 этажа госпиталя на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. На месте происшествия работают оперативные службы.

Инцидент произошел в медицинском учреждении для ветеранов войн, расположенном на Волгоградском проспекте столицы. По предварительным данным, мужчина — пациент госпиталя, он страдает посттравматическим стрессовым расстройством. На место происшествия направились психологи для переговоров.

Ранее сообщалось о том, что женщина попыталась спрыгнуть с Патриаршего моста в Москве. В ситуацию вмешались двое мужчин. Они увидели, что гражданка стоит на краю моста и успели ее перехватить.

Также стало известно о 13-летней школьнице, которая выпрыгнула с третьего этажа школы под Туапсе в селе Дефановка. По данным СМИ, до этого она получила тройку по английскому в четверти. Девушку экстренно доставили в травматологию, где врачи диагностировали компрессионный перелом трех позвонков.

Мальчик выпрыгнул из окна первого этажа во время урока в школе № 32 в Чите. В результате ребенок получил переломы ног. Инцидент произошел на уроке литературы, школьник начал задыхаться, а потом резко встал, открыл окно и выпрыгнул из него.