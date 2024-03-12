Хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча в Москве Mash: хоккеист Зотов случайно выпил нашатырный спирт во время матча в Москве

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Telegram-канал Mash сообщил, что хоккеист Валерий Зотов выпил нашатырный спирт во время матча лиги «Трудовые резервы» в Ледовом дворце «Янтарь». По информации канала, спортсмен попал в больницу с ожогом рта и желудка. Mash уточнил, что полиция изучает версию с попыткой отравления.

По данным канала, хоккеист выпил спирт во время пересменки, рассчитывая, что в бутылке будет вода. Mash отметил, что его увезли на скорой помощи с химическим ожогом второй степени. Канал уточнил, что сам Зотов не исключает попытку отравления — об этом сообщили в полицию.

Ранее стало известно, что девятиклассницу доставили с отравлением в больницу имени Филатова в Санкт-Петербурге. Предполагается, что причиной отравления могла стать электронная сигарета. Родители нашли школьницу утром 8 марта с сигаретой в луже рвотных масс. Состояние 15-летней девочки оценивается как тяжелое. Медики диагностировали у нее острое отравление веществом депримирующего действия, то есть угнетающим деятельность центральной нервной системы.

Также сообщалось, что пятиклассник из Москвы оказался в детском Центре психического здоровья после того, как попробовал самодельную жидкость для вейпа. В организме мальчика нашли сильнейший наркотик.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.