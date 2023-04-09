Певец Майданов ответил на обвинения в вандализме в центре Москвы Жители дома в центре Москвы обвинили певца Майданова в том, что рабочие повредили церковь

Фото: Социальные сети

Работники строительной компании во время работ на Гоголевском бульваре в центре Москвы повредили часть стены церкви Ржевской иконы Божией Матери под территорией здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на заявления местных жителей. Жители дома вызвали полицию, когда прибывшие на место рабочие начали снимать асфальтовое полотно. Частью здания владеет депутат Госдумы и певец Денис Майданов с супругой. Он подтвердил, что ремонтные работы начались по его указанию.

Повреждение было создано еще в 20-е или 30-е годы, когда было построено здание. Нам сказали, что это аварийная ситуация. Над церковью паркуются машины. Мы забили тревогу, что нужно срочно отремонтировать свод, — говорит Майданов.

Он заверил, что в работе задействованы Архнадзор и департамент культурного наследия Москвы. По его словам, конфликт заключается в том, что жителей не предупредили о начале ремонтных работ. Однако владельцы квартир на Гоголевском бульваре настаивают, что произошел акт вандализма, и опасаются, что неквалифицированные работники просто окончательно уничтожат здание исторического значения. Активисты направили в городские инстанции уже более 30 жалоб.

В январе председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям изучить обстоятельства сноса дома на проспекте Бакунина в Санкт-Петербурге. Демонтаж стартовал, несмотря на протесты градозащитников, которые пытались доказать в суде, что здание является дореволюционным и должно быть защищено от сноса.