Бастрыкин заинтересовался сносом дома в Петербурге

Фото: Сергей Булкин / News.ru

Следственный комитет изучит обстоятельства сноса дома на проспекте Бакунина в Петербурге, сообщило ведомство в своём Telegram-канале. Демонтаж стартовал, несмотря на протесты градозащитников, которые пытались доказать в суде, что здание является дореволюционным, что дало бы его защиту от сноса.

Поручено возбудить уголовное дело и расследовать все изложенные обстоятельства, в том числе провести необходимые экспертизы, направленные на установление года постройки здания, и в случае подтверждения данных о том, что оно имеет историческое значение, принять все исчерпывающие меры для сохранности здания, — говорится в сообщении ведомства.

Издание MR7.ru со ссылкой на активистов сообщало, что 20 января рабочие почти доломали историческую стену, гарантии сохранения которой в ходе судебного процесса давал комитет по защите памятников архитектуры.

В августе Бастрыкин требовал провести проверку по факту сноса памятной стелы героям Великой Отечественной войны в Новосибирске. В центре региональной столицы снесли стелу героям войны, а на ее месте планируют построить гостиницу.