Магазинный вор отправил в нокаут продавщицу в московском магазине

В Москве магазинный вор нокаутировал продавщицу «Пятерочки» на Дмитровском шоссе, кадры произошедшего выложил портал «МВД Медиа». Отмечается, что сотрудники полиции находились рядом с магазином, когда из него выбежала сотрудница «Пятерочки». Полицейские немногим позже смогли задержать грабителя и его друга. Ими оказались 21-летний приезжий и 20-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж»)

Со слов продавщицы, двое посетителей торговой точки, спряв под верхнюю одежду продукты питания, направились к выходу. Она попыталась их остановить. Однако мужчины оказали активное сопротивление и нанесли ей несколько ударов руками и ногами, после чего скрылись в неизвестном направлении вместе с похищенным. Ущерб составил порядка 5 600 рублей.

Полицейские ранее задержали трех мужчин, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в центре Петербурга, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 12 января подозреваемые в темной одежде и в масках вошли в салон и, угрожая оружием, разбили витрины и похитили украшения на 3 млн рублей. При этом один из грабителей успокаивал сотрудницу, поглаживая ее по плечу.

На следующий день после ограбления в квартире дома на улице Стахановцев по подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего мужчину, а 19 января в коттеджном посёлке Лесной городского округа Истра в Подмосковье поймали еще двоих мужчин 28 и 39 лет. Все они ранее были судимы по статьям о грабежах, разбое, вымогательстве и убийстве.