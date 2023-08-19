Лавров предрек «безрадостное» будущее киевским властям и их кураторам Лавров: затягивание конфликта отобьет желание Запада восстанавливать Украину

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Киевским властям и их кураторам светит «безрадостное» будущее, а затягивание конфликта отобьет желание у западных стран восстанавливать Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его интервью опубликовано на официальном сайте МИД РФ. Кроме этого, у Запада вера в военные успехи ВСУ становится все слабее, подчеркнул он.

Глава МИД РФ Лавров: Если заглянуть в будущее, там все безрадостно для киевских властей и их кураторов. Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины, — сказал Лавров.

Сейчас остается и под большим вопросом способность Киева обслуживать свой государственный долг. Это ляжет «дополнительным бременем» на западных налогоплательщиков и поспособствует инфляции, а также снижению уровня жизни, отметил глава МИД РФ. Кроме этого, он предупредил, что Россия будет и дальше всеми способами защищать своих граждан и их интересы. Этот факт оппонентам Москвы лучше понять как можно раньше и не вступать в конфронтацию с Россией, подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что в ближайшем будущем переговоров между Россией и Западом по Украине не будет. По его словам, западные спонсоры провоцируют Киев на повышение ставок.