Кубинка попалась на контрабанде сигар на 820 тысяч рублей В Москве задержали кубинку за нелегальный ввоз 150 сигар и 40 пачек сигарет

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В московском аэропорту Шереметьево задержана 57-летняя гражданка Кубы, которая пыталась нелегально ввезти в Россию партию сигар и сигарет на общую сумму 820 тысяч рублей, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве уточнили, что кубинка прибыла в столицу РФ из города Варадеро. Контрабанду обнаружили во время сканирования ее багажа, в котором оказались 100 сигар COHIBA, 50 сигар Hoyo de Monterrey и 40 пачек сигарет H.Upmann. При этом в ФТС напомнили, что лимит ввоза в Россию сигар и сигарет для физических лиц составляет 50 и 200 штук соответственно.

Иностранке грозит штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Благовещенске за контрабанду золота был задержан турист из Китая. Золотую пластину весом в 17 граммов он спрятал в смартфон, но таможенники обнаружили ее при сканировании багажа. Иностранец заявил, что золото подарили ему друзья из России, однако в отношении него все равно было возбуждено дело. Гражданину КНР грозит административное наказание.