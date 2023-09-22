Знаменитый американский журналист Джексон Хинкл по итогам поездки в Россию признался, что восхищен красотой Москвы. Сравнив российскую столицу с Нью-Йорком и Лондоном, репортер отметил: они уступают Москве в великолепии.
«Это [Москва] потрясающее место. Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. <...> Здесь очень чисто», — рассказал он.
Журналиста поразили виды на Кремль, Красную площадь, храм Василия Блаженного, парк «Зарядье». Он отметил, что «в Америке нет ничего подобного».
Самые красивые места Москвы — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ВДНХ
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Третьяковская галерея
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Третьяковская галерея
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Московский зоопарк
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Московский зоопарк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва-Сити
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва-Сити
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Московская канатная дорога
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Московская канатная дорога
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Останкинская телебашня
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Останкинская телебашня
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Государственный академический Большой театр России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Государственный академический Большой театр России