Известный американец восхитился Кремлем: 10 самых красивых мест Москвы

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Парк «Зарядье»

Знаменитый американский журналист Джексон Хинкл по итогам поездки в Россию признался, что восхищен красотой Москвы. Сравнив российскую столицу с Нью-Йорком и Лондоном, репортер отметил: они уступают Москве в великолепии.

«Это [Москва] потрясающее место. Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. <...> Здесь очень чисто», — рассказал он.

Журналиста поразили виды на Кремль, Красную площадь, храм Василия Блаженного, парк «Зарядье». Он отметил, что «в Америке нет ничего подобного».

Самые красивые места Москвы — в галерее NEWS.ru.