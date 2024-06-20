Источник NEWS.ru назвал сумму одной из крупнейших взяток в МГМСУ Источник NEWS.ru: взятки в МГМСУ могли достигать до полумиллиона рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник NEWS.ru, знакомый с ситуацией, сообщил, что суммы взяток в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) могли достигать до полумиллиона рублей за один экзамен. По словам собеседница издания, минимальный ценник составлял около 100 тысяч рублей. Он подчеркнул, что цена зависела от сложности предмета.

Цена зависит от жадности преподавателя и от сложности предмета. Минимальный ценник за один экзамен — 100 тысяч рублей. Это самая распространенная сумма, но если экзамен сложный, то цена могла дойти и до полумиллиона, — подчеркнул источник.

Собеседник издания отметил, что только несколько кафедр не предлагали студентам сдавать экзамены за деньги и были против взяток. По словам источника, экзамен можно было купить почти по каждому предмету.

Сумма зависела от желаемой оценки. Не через начальство, конечно, а через кафедры напрямую. Но это стоит таких больших денег, что лучше самому выбираться из своих научных долгов, чем из денежных потом, — добавил собеседник издания.

Ранее стало известно, что в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По местам проживания некоторых студентов и сотрудников вуза были проведены обыски. Позже стало известно, что по делу о получении взяток задержали доцента МГМСУ.