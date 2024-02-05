Инспектора безопасности РЖД арестовали за поджог релейного шкафа в Москве Суд отправил в СИЗО на два месяца сотрудника РЖД за поджог оборудования в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД Романа Болдырева арестовали в Москве за поджог релейного шкафа, передает ТАСС. Фигуранту вменили совершение террористического акта организованной группой и отправили на два месяца в СИЗО.

Избрать в отношении Болдырева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля, — заявили в Басманном суде Москвы.

Инспектор признал вину, отмечает агентство. По его данным, 23-летний задержанный написал явку с повинной.

Инцидент произошел недалеко от одной из железнодорожных станций Москвы. По данным ТАСС, поджог устроили ночью, точная дата при этом не уточняются.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудника безопасности РЖД задержали в Подмосковье после того, как в ночь на 3 февраля он поджег оборудование в районе станции Подольск. По информации канала, подозреваемый действовал по заданию кураторов с Украины, которые обещали заплатить молодому человеку за диверсию три тысячи рублей. SHOT писал, что релейный шкаф был частично поврежден, в результате ЧП также на 20 минут задержались электрички, следующие сообщением Курский вокзал — Львовская и Волоколамск — Серпухов.