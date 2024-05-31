Иностранным дипломатам показали трофейную технику на Поклонной горе

Фото: NEWS.ru

31 мая на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» состоялась экскурсия для представителей дипломатического корпуса. На мероприятии иностранным гостям показали трофейное западное вооружение и технику. Экскурсия для представителей делегации велась на английском языке, передает корреспондент NEWS.ru.

На мероприятии экскурсовод показал представителям иностранных делегаций захваченный танк немецкого производства. Он уточнил, что частично на мероприятии представлена восстановленная техника, поэтому на ней не видно повреждений.

Также на выставке показали подбитый «Абрамс» с уже видимыми повреждениями. Это танк американского производства, который выпускается серийно с 1980 года. Он стоит на вооружении США, Кувейта, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Австралии.

Представителей иностранных делегаций заинтересовала экскурсия. В ходе мероприятия они задавали вопросы о представленной технике, а также делали памятные фотографии.

Ранее сообщалось, что специалисты Ростеха осмотрели трофейный танк Abrams. Генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов уточнил, что изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития.