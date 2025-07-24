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24 июля 2025 в 18:34

В Китае заявили о подарке Москвы для Пекина, который сильно встревожил США

NetEase: США боятся возможной передачи западной трофейной техники из РФ в КНР

Трофейный танк Abrams Трофейный танк Abrams Фото: Алексей Никольский

Россия может передать Китаю образцы западной трофейной техники, что сильно тревожит США, сообщает китайское издание NetEase. По его данным, такой «подарок» нанесет стратегический удар по американским интересам.

Как только беспрецедентный государственный подарок [президента России Владимира] Путина будет передан Китаю, Соединенные Штаты пожалеют об этом. Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне бьют тревогу, опасаясь, что действия России могут привести к стратегическому дисбалансу, — говорится в материале.

Издание отмечает, что передача западной трофейной техники Пекину позволит укрепить российско-китайское сотрудничество. При этом пострадают интересы США, так как технологические секреты Вашингтона и его союзников будут раскрыты.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент высказал тревогу по поводу потенциального усиления связей между Евросоюзом и Китаем. Политик предупредил, что подобное сближение способно нанести ущерб европейским интересам, заявив, что Европа тем самым буквально «перережет себе горло». США должны выработать единую стратегию с союзниками для решения проблемы дисбаланса в торговых отношениях с КНР, считает он.

Китай
Россия
США
трофейная техника
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