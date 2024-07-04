Иноагента избили в фитнес-клубе из-за запаха женского парфюма MK.RU: иноагента Вихареву избили в фитнес-клубе возле здания Минюста РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члена партии «Яблоко» Эльвиру Вихареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) избили в фитнес-клубе из-за конфликта на почве запаха парфюма. Пострадавшая начала возмущаться ароматом уходовых средств, которые в раздевалке наносила 33-летняя москвичка, информирует MK.RU. В итоге словесная перепалка переросла в драку.

Участница драки пришла в фитнес-клуб восстанавливать форму после родов, говорится в публикации. После занятий спортом она приняла душ и намазывала тело и волосы средствами для ухода, которые послужили причиной конфликта. Крики услышали администраторы клуба, который находится около здания Минюста РФ.

Сотрудники попытались успокоить разбушевавшихся женщин, для чего включили кондиционер. Молодая мать постоянно возмущалась, что Вихарева снимала ее на телефон в полуобнаженном виде.

Полицейские прибыли на место происшествия. Стражи порядка опросили дам и уехали. Затем пострадавших осмотрели врачи, но госпитализация не потребовалась. Позднее москвичка попросила мужа отвезти ее в полицию, где составила заявление. Вскоре молодая мать обратилась к неврологу из-за усилившихся после драки болей в шейном отделе.

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