Борцовский прием стоил жителю Подмосковья уголовной статьи Житель Подмосковья в ходе драки бросил мужчину на асфальт и оказался под арестом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест 22-летнего жителя Подмосковья, который в ходе драки использовал борцовский прием против своего оппонента, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Инцидент произошел в ночь на 1 июля на Тургеневской площади в Москве. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что обвиняемый обхватил руками 44-летнего мужчину, после чего поднял его и бросил на асфальт. Пострадавшего госпитализировали, следствие заключило, что его здоровью был причинен тяжкий вред. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, чтов Петербурге пьяный мужчина ударил 16-летнюю девушку по лицу за внешний вид. Пострадавшая рассказала, что агрессор в какой-то момент начал комментировать то, как она выглядит, после чего напал и пинками гонял по улице.

До этого Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль дело о конфликте на севере Москвы. Пресс-служба опубликовала запись с камеры наружного наблюдения, которая запечатлела, как мужчина бьет оппонента по лицу кулаком, от чего тот падает на землю. По данным прокуратуры, пострадавшему понадобилась медпомощь.