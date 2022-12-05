«Идет оттепель»: метеоролог анонсировал прекращение морозов в Москве Метеоролог Шувалов спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru заявил, что ближе к середине грядущей семидневки в Москве начнется оттепель. По словам специалиста, столбик термометр поднимется до −3 градусов Цельсия. Шувалов прогнозирует, что уже к концу недели погода станет аномально теплой.

Начало рабочей недели пройдет под знаком холодов. А вот уже ближе к середине недели морозы начнут отступать. Проще говоря, в Москву идет оттепель. Так в среду температурные значения повысятся до −3 градусов. А ближе к концу (недели. — NEWS.ru) в Москве будет аномально теплые для декабря 0 градусов. Но в столице будет по прежнему безветренно, что продолжит негативно сказываться на показателях загрязнения воздуха, — заявил Шувалов.

До этого синоптик сообщил, что нетипичные для Московского региона морозы будут только в начале декабря. Он спрогнозировал нормализацию климата в Москве и Подмосковье со второй декады месяца. Эксперт объяснил, что после этого сохранятся небольшие морозы по ночам на уровне примерно от −4 до −9 градусов.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года ожидаются сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самая холодная погода — ночью температура в Московском регионе опустится до −21 градуса, а днем будет держаться на уровне −17.