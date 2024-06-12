Грузинку-снайпера заочно арестовали в Москве Басманный суд Москвы заочно арестовал грузинку-снайпера Иванеишвили

Фото: МО Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, которая участвует в боевых действиях против ВС РФ на Украине, сообщается в электронной базе данных суда. Там также отмечается, что ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили Р. удовлетворено 11.06.2024 года, — сказано в электронной картотеке.

Женщина родилась 25 января 1995 года в Гелати Ткибульского муниципалитета, Имеретия. По окончании школы она поступила на службу в грузинские вооруженные силы, прошла снайперскую подготовку и, по некоторым данным, участвовала в военных действиях. В 2022 году Иванеишвили вступила в «Грузинский национальный легион» — подразделение ВСУ, которое состоит из наемников из Грузии.

Ранее следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайства о заочном аресте четырех иностранцев, обвиняемых в наемничестве. Как было сказано в материале, зарегистрированы документы об аресте Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т. и Мюллера М. Всем им инкриминируется участие в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемников. Их также заочно арестовали.

До этого главарь украинского «Добровольческого движения ОУН» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Николай Кохановский погиб в зоне проведения специальной военной операции. По данным журналистов, российские военные ликвидировали его на Харьковском направлении, непосредственно на поле боя.